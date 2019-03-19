العمراوي يفوز بدوري مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية

أسدل الستار على منافسات بطولة دورى مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، في نسختها السادسة، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.



وجمعت المباراة الفاصلة، بين مركز شباب العبور، ومركز شباب العمراوى، مساء الإثنين، وحسمها الأخير لصالحه، للعام الثانى علي التوالي.



وأقامت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، متمثلة فى الإدارة العامة للشباب، ختام الدورى على ملعب المدينة الشبابية بأبى قير.