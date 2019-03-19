حضري صدور رومي تركي مشوي بالتفاح المكرمل

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل صدور رومى تركي مشوي بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد لتحضير التركى .



المقادير :



صدر تركي رومي مخلي

4 ثمرة تفاح مقطعة أرباع

1 بصلة مقطعة أرباع

ليمون حلقات

زبدة

زعتر طازج

كزبرة خضراء

ثوم فصوص

2 كوب مرقة

4 ملعقة صغيرة خل تفاح

1 ملعقة كبيرة سكر بني

ملح

فلفل أسود

اوريغانو

جوزة الطيب



طريقة التحضير:



* يتبل الصدر الرومي بالثوم والليمون وزعتر وملح وفلفل وأوريجانو وجوزة الطيب



* يوضع في صينية مع بصل وزبدة ويغطى بورق ألمونيوم 45 دقيقة حتى يأخذ لونا ثم يغطى بورق ألمونيوم ويكمل نضجه



* في طاسة على النار يوضع السكر حتى يتكرمل ويضاف إليه الخل والتفاح ويقلب مع رشة مملح وفلفل وجوزة الطيب ويقلب على النار مع المرقة



* يقدم التركي مع التفاح المكرمل