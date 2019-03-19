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حضري صدور رومي تركي مشوي بالتفاح المكرمل

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:26 ص
حضري تركي مشوى بالتفاح
حضري تركي مشوى بالتفاح المكرمل
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل صدور رومى تركي مشوي بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد لتحضير التركى .

المقادير :

صدر تركي رومي مخلي
4 ثمرة تفاح مقطعة أرباع
1 بصلة مقطعة أرباع
ليمون حلقات
زبدة
زعتر طازج
كزبرة خضراء
ثوم فصوص
2 كوب مرقة
4 ملعقة صغيرة خل تفاح
1 ملعقة كبيرة سكر بني
ملح
فلفل أسود
اوريغانو
جوزة الطيب

طريقة التحضير:

* يتبل الصدر الرومي بالثوم والليمون وزعتر وملح وفلفل وأوريجانو وجوزة الطيب

* يوضع في صينية مع بصل وزبدة ويغطى بورق ألمونيوم 45 دقيقة حتى يأخذ لونا ثم يغطى بورق ألمونيوم ويكمل نضجه

* في طاسة على النار يوضع السكر حتى يتكرمل ويضاف إليه الخل والتفاح ويقلب مع رشة مملح وفلفل وجوزة الطيب ويقلب على النار مع المرقة

* يقدم التركي مع التفاح المكرمل

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