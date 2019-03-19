حضري صدور رومي تركي مشوي بالتفاح المكرمل

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل صدور رومى تركي مشوي بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد لتحضير التركى .
المقادير :
صدر تركي رومي مخلي
4 ثمرة تفاح مقطعة أرباع
1 بصلة مقطعة أرباع
ليمون حلقات
زبدة
زعتر طازج
كزبرة خضراء
ثوم فصوص
2 كوب مرقة
4 ملعقة صغيرة خل تفاح
1 ملعقة كبيرة سكر بني
ملح
فلفل أسود
اوريغانو
جوزة الطيب
طريقة التحضير:
* يتبل الصدر الرومي بالثوم والليمون وزعتر وملح وفلفل وأوريجانو وجوزة الطيب
* يوضع في صينية مع بصل وزبدة ويغطى بورق ألمونيوم 45 دقيقة حتى يأخذ لونا ثم يغطى بورق ألمونيوم ويكمل نضجه
* في طاسة على النار يوضع السكر حتى يتكرمل ويضاف إليه الخل والتفاح ويقلب مع رشة مملح وفلفل وجوزة الطيب ويقلب على النار مع المرقة
* يقدم التركي مع التفاح المكرمل
المقادير :
صدر تركي رومي مخلي
4 ثمرة تفاح مقطعة أرباع
1 بصلة مقطعة أرباع
ليمون حلقات
زبدة
زعتر طازج
كزبرة خضراء
ثوم فصوص
2 كوب مرقة
4 ملعقة صغيرة خل تفاح
1 ملعقة كبيرة سكر بني
ملح
فلفل أسود
اوريغانو
جوزة الطيب
طريقة التحضير:
* يتبل الصدر الرومي بالثوم والليمون وزعتر وملح وفلفل وأوريجانو وجوزة الطيب
* يوضع في صينية مع بصل وزبدة ويغطى بورق ألمونيوم 45 دقيقة حتى يأخذ لونا ثم يغطى بورق ألمونيوم ويكمل نضجه
* في طاسة على النار يوضع السكر حتى يتكرمل ويضاف إليه الخل والتفاح ويقلب مع رشة مملح وفلفل وجوزة الطيب ويقلب على النار مع المرقة
* يقدم التركي مع التفاح المكرمل