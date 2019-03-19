فنزويلا: إجراءات مماثلة لاستيلاء المعارضة على مقراتنا الدبلوماسية بأمريكا

قالت وزارة الخارجية الفنزويلية، الإثنين، إن ممثلي المعارضة استولوا على مقرات بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة.



وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "جمهورية فنزويلا البوليفارية تبلغ المجتمع الدولي بأن بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة يتم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل أشخاص يتمتعون بدعم من الحكومة الأمريكية، ويعملون كوكلاء لمصالحهم السياسية وفي انتهاك مباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".



واشارت في بيانها إلى أن سلطات كاراكاس تطالب واشنطن بالامتثال للالتزامات القانونية باتخاذ تدابير لوقف الاستيلاء على هذه المباني، مشيرة إلى أن فنزويلا ستحتفظ بحقها في اتخاذ "إجراءات قانونية مماثلة على أراضيها".

