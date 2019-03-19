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اقتصاد

محمد المغربي: دخول سوق التأمين الأفريقية هدف أساسي للشركات المصرية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:00 ص
قطاع التامين
قطاع التامين
علياء فوزى
قال محمد المغربي، الخبير المالي والتأميني، ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية، إن دخول سوق التأمين الأفريقي يعد من أهم ركائز عملية التطوير التي تنشدها شركات التأمين المصرية، وهدف أساسي لصناع القرار بها خاصة بعد حزمة التشريعات التأمينية التي اقرتها الدول الافريقية الناطقة بالانجليزية لتغيير مناخ الاستثمار لديهم وفتح آفاق التعاون بعد التغيير الواضح في السياسات الاقتصادية والاستثمارية الافريقية. 

وأضاف المغربى ، فى تصريحات ل" صدى البلد " أن زيادة التعاون التأمينى مع دول السوق الأفريقي يزيد من  معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي البالغ 1.3% فقط، وتحقيق الخطط المستهدفه لرفعه إلى معدل 8% والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.

وتستهدف مصر رفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 20% بحلول 2022 وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية والتى أطلقتها هيئة الرقابة المالية نهاية 2018.

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