عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى محمد صلاح: متركزش مع أي حد

وجه عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر ونادى بيراميدز، رسالة إلى النجم محمد صلاح، هداف الـ"ريدز"، بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب غيابه عن التسجيل في آخر 7 مباريات.



ونشر السعيد صورة له بصحبة صلاح عبر "انستجرام"، وعلق عليها: "استمر يا ابو مكة، ومتركزش مع اي حد، انت كبير، وهتفضل طول عمرك كبير بأخلاقك واحترامك ثم موهبتك.



وتأهل ليفربول إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونيخ الألماني، بعد الفوز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

