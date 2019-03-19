ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى محمد صلاح: متركزش مع أي حد

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:30 ص
عبد الله السعيد ومحمد
عبد الله السعيد ومحمد صلاح
محمد بدران
وجه عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر ونادى بيراميدز، رسالة إلى النجم محمد صلاح، هداف الـ"ريدز"، بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب غيابه عن التسجيل في آخر 7 مباريات.

ونشر السعيد صورة له بصحبة صلاح عبر "انستجرام"، وعلق عليها: "استمر يا ابو مكة، ومتركزش مع اي حد، انت كبير، وهتفضل طول عمرك كبير بأخلاقك واحترامك ثم موهبتك.

وتأهل ليفربول إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونيخ الألماني، بعد الفوز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى محمد صلاح: متركزش مع أي حد

ترشيحاتنا

شاهد.. كواليس لقاء الرئيس السيسي شباب ملتقى أسوان في معبد فيلة

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة إلغاء الجمارك على سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

نقل 24 طالبا وطالبة من فندق مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ للمستشفى العام

عمرو أديب: المجتمعات الغربية تتهم مصر بالتقصير في أي حادث إرهابي.. فيديو

اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار تصميم قميص منتخب مصر

تجهيز المقابر لدفن 3 شهداء مصريين في نيوزيلندا.. صور

عمرو أديب عن بيع حمامة بـ 1.25 مليون دولار: ممكن تتحشي فريك ..فيديو

شاهد .. ظهور ثقب غامض في سماء الإمارات يصب المواطنين بالارتباك

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة المصلين بمسجد نيوزيلندا

اليوم.. نظر تظلم سعاد الخولي على قرار منعها من التصرف في أموالها

نبيلة مكرم: الدولة تدعم الهجرة الشرعية.. فيديو

شاهد.. أحمد دياب يعرض لقطة إنسانية لـ السيسي.. ويعلق: رئيس ابن بلد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

وزيرة الهجرة تكشف أسباب سفرها إلى نيوزيلندا.. فيديو
نبيلة مكرم: الدولة تدعم الهجرة الشرعية.. فيديو
نبيلة مكرم: المصريون في الخارج قوة اقتصادية وثقافية وسياحية.. فيديو
شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟