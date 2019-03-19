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أخبار البلد

ليلى شندول تقدم عروض أزياء IFA في نسخته الخامسة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:27 ص
صدى البلد
أمل مجدى
انضمت الإعلامية التونسية ليلى شندول ، لفريق عمل عرض الأزياء "international fashion awards " في نسخته الخامسة لتقديم العروض، والمعروف عنها أنها أيقونة للجمال والموضة ومهتمة بمتابعة كل المهرجانات وعروض الأزياء ومسابقات الجمال .

وعن العرض قالت شندول: سعيدة بمشاركتى فى العروض ، لأنه من أهم المهرجانات العربية الخاصة بالأزياء.

ويشارك في الحدث مجموعة من أكبر مصممي الأزياء في مصر والدول العربية منهم مصممة الازياء نجوى زهران ومحمد نور من مصر ، ومن المغرب المصممة سهام المرابط وسليمة البسوني، ومن الجزائر المصممة امال بلمختار والمصممة حفصة ومن تونس سونيه بن خليل ومن جمهورية مالاوي المصممة العالمية لي لي ألفونسو، إلى جانب مشاركة خاصة من اخصائية التغذية العلاجية والتجميل دكتورة نورا مقشط.     

وقدمت الإعلامية ليلى شندول الكثير من البرامج الناجحة مثل سيدات آنساتى ،والنص الحلو ،وهى ،وتعكف حاليًا على تصوير دورها فى مسلسل جنون الشهرة ومسلسل تاريخى جديد لم تفصح عن تفاصيله بعد .

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