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أخبار العالم

بعد محاصرته.. داعش يدعو لقتل وحرق أكراد سوريا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:45 ص
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
أحمد قاسم
دعا تنظيم داعش الإرهابي، عناصره في شمال سوريا وشرقها، إلى "الثأر" من الأكراد الذين باتوا يحاصرون مقاتليه في بقعة محدودة ببلدة الباجوز.

وناشد المتحدث باسم التنظيم، أبي الحسن المهاجر، في تسجيل صوتي نشرته حسابات متطرفة على تليجرام، الإثنين، عناصر التنظيم الإرهابي في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، بالقول: "اثأروا لدماء إخوانكم، وأعلنوها غزوة للثأر.. واجعلوها أيامًا زرقاوية".

كما دعا إلى نشر العبوات والقناصة والمفخخات وحرق أفراد قوات سوريا الديمقراطية.

يأتي ذلك بعدما عانى التنظيم من حصار في بقعة ضيقة بالباجوز، من قبل مقاتلي "قسد"، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

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