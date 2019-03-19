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مرأة

فرنسا تفوز بالـBeach wear ضمن فعاليات ملكة جمال العالم.. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:49 ص
صدى البلد
آية التيجي
أقيم حفل "ملابس السباحة" ضمن فعاليات مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة"، في أحد فنادق الغردقة، بمشاركة 65 ملكة من جميع أنحاء العالم.

وعرضت كل ملكة جمال الـ"Beach Wear" الخاص بها أمام لجنة التحكيم، والتي يشارك بها كل من دكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقة، الفلبينية سينثيا ثومالا Miss Eco International 2018، نتاليا كارفاجال Miss Eco International 2016.

وفي نهاية الحفل أعلنت لجنة التحكيم النتيجة النهائية بفوز ملكة جمال فرنسا بأفضل ملابس سباحة، والوصيفة الأولى باراجواي، والوصيفة الثانية الفلبين.

ومن المقرر إقامة حفل ختام المسابقة واعلان الفائزة بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 يوم الجمعة 29 مارس داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
فرنسا تفوز بالـBeach wear ضمن فعاليات ملكة جمال العالم.. صور
فرنسا تفوز بالـBeach wear ضمن فعاليات ملكة جمال العالم.. صور
فرنسا تفوز بالـBeach wear ضمن فعاليات ملكة جمال العالم.. صور
فرنسا تفوز بالـBeach wear ضمن فعاليات ملكة جمال العالم.. صور

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