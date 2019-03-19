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أخبار البلد

السفير علاء حجازي يكرم بعثة الآثار السويدية العاملة في مصر

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:29 ص
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
محمود نوفل
أقام السفير علاء حجازى سفير مصر في السويد احتفالًا لتكريم بعثة الآثار السويدية العاملة في مصر بمنطقة "جبل السلسلة" شمال أسوان، والتي تترأسها الدكتورة "ماريا نيلسون" وتضم مجموعة من المتخصصين فى المجالات ذات الصلة بعلوم الآثار، والمصريات، والحفريات، والجيولوجيا والتضاريس، ودراسة النقوش والرقمنة.

وأكد السفير علاء حجازى في كلمته أن استضافة السفارة المصرية في السويد للحفل يأتي في إطار تعريف المجتمع السويدي بالحضارة المصرية وتاريخها العريق، على ضوء شغف العديد من السويديين بعلوم المصريات، وهو اهتمام بدأ منذ القرن التاسع عشر، تشهد عليه مقتنيات متحف أوبسالا ومتحف البحر المتوسط في ستوكهولم، مشيرًا إلى أن نشاط البعثة السويدية الأثرية هو أحد أوجه علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين، والممتدة منذ القرن الماضى.

وأوضح أن عام 2018 شهد بداية عودة تدفق السياحة السويدية إلى مصر، والتي حققت أعلى المعدلات منذ 2010، وأن هناك العديد من الشركات التي بدأت في إعداد برامج سياحية متنوعة.

ومن جهتها، ألقت رئيسة بعثة الآثار السويدية العاملة في مصر بمنطقة جبل السلسلة محاضرة استعرضت فيها نتائج المسح الذى أجرته البعثة، مشيرة إلى أبرز الاكتشافات لمقابر تعود إلى بداية الأسرة الفرعونية الثامنة عشر، بالإضافة إلى قبور وبقايا هياكل عظمية يعتقد أن عمرها قرابة 3400 عام.

شاركت في الحفل "آن فولين" مدير المتحف الوطنى للثقافات العالمية.

وكرَّم السفير المصرى، الدكتورة "نلسون" وفريقها البحثي، مشيرًا إلى أن عمل البعثة الاستكشافية السويدية فى منطقة جبل السلسلة يكتسب أهمية خاصة بعد أن أُوكل لها مؤخرًا مهمة التنقيب فيها من خلال دراسة التربة، وجمع العينات الجيولوجية وبقايا الحفريات الموجودة، بما يساهم فى توثيق ثروات جبل السلسلة من الآثار التى تؤرخ للعالم تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

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