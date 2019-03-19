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منوعات

وظيفة الأحلام بـ40 ألف جنيه.. مفيش حضور وانصراف ولا تحتاج مؤهل

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:46 ص
صدى البلد
كريم جمال
أعلنت إحدى الشركات التابعة للحكومة السويدية بمدينة جوتنبرج، عن وظيفة براتب شهري 2032 يورو (ما يعادل 40 ألف جنيه مصري شهريا) وبدون حضور وانصراف، وتحتاج إلى مؤهلات، ولا إمكانيات، وبعقد مدى الحياة، وحتى دون أي مسؤوليات.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، سيكون على الموظّف الذي يتم تعيينه، تسجيل الدخول والخروج للقطارات في محطة بالمدينة، هي الآن قيد الإنشاء، وطبيعة الوظيفة- حسب الإعلان- أن يتوجه الموظف للمحطة صباحا ويضغط على الساعة الزمنية التي تنير مجموعة من مصابيح الفلورسنت، ثم يعود مساءً للمكان نفسه من أجل إطفائها.

وتعود الفكرة إلى الثنائي الفني جاكوب سيني وسيمون جولدن، اللذين ساورتهما الرغبة في توظيف شخص محظوظ لا يفعل أي شيء طوال بقية حياته، وأعلنا أنهما سيبدآن بتلقي طلبات شغل الوظيفة في عام 2025، لكنهما نشرا الإعلان عبر الإنترنت.

وبحسب الإعلان سيكون للعامل الحق في الحصول على المزايا ذاتها التي يتمتع بها أي موظف آخر في القطاع العام، بما في ذلك إجازة مدفوعة الأجر وأحكام التقاعد.

ويبدأ الراتب الشهري بمبلغ 2032 يورو شهريًا، ويتبع ذلك زيادات سنوية بنسبة 3.2 بالمائة لمدة 120 عامًا على الأقل، لكن على الراغبين شغل هذه الوظيفة التحلي بالصبر، ذلك أنها ستبدأ مع انطلاق العمل في محطة السكك الحديدية في عام 2026.

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