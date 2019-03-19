ديك رومي يوقف الطريق لعائلته.. فيديو

نشرت صحيفة "مترو" البريطانية مقطع فيديو، كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ديكًا روميًّا أوقف حركة المرور حتى تعبر عائلته الطريق بأمان.



ووقف الديك بمنتصف الطريق في منطقة ليتشفيلد بولاية نيوهامبشير البريطانية، ومدد جناحيه بين السيارات، وأفسح الطريق لمرور 7 أفراد من عائلته بكل أمان.



وكان الديك الرومي على رأس السرب، ومن ثم تحرك بعيدًا مع عائلته حيث اختفوا عن الأنظار.



