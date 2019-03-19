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أخبار البلد

لو مسافر في قطار مكيف وحدث به عطل.. كيف تسترد ثمن التذكرة؟| خدمات

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:04 ص
قطار
قطار
أحمد أبوشوشة
إذا كنت مسافرا عن طريق قطارات هيئة سكك حديد مصر، وحجزت درجة "مكيفة الهواء"، وحدث عطل في مكيف الهواء فهل يحق للراكب أن يسترد قيمة تذكرته ويعدل عن السفر؟.

"صدى البلد" ستقدم لك إجابة وافية عن هذا السؤال طبقا للأحكام واللوائح المتعلقة بالسفر عبر قطارات سكك حديد مصر، والتي تنص على أنه في حالة عطل جهاز تكييف الهواء للراكب الحق في تقديم التذكرة الكاملة أو فرق التكييف لصرف فرق التكييف وذلك خلال 3 أيام بما فيها يوم الوصول، وذلك عن المسافة التي تعطل خلالها جهاز التكييف.

ولكن يشترط في هذه الحالة أن يثبت ذلك العطل بمعرفة قائد القطار، وقيامه بإخطار كل محطة من محطات وقوف القطار، والمحطة الانتهائية له.

أما في حالة عطل جهاز التكييف من محطة قيام الراكب وعدل عن السفر فيرد له ما سبق تحصيله نقدا دون خصم شيء منه - أي ثمن التذكرة كاملة، بمعرفة المحطة الصارفة لتذاكر الدرجة مكيفة الهواء.

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