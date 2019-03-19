احتفالا بعيد الأم.. ثقافة أسوان تختتم فعاليات أسبوع الطفل

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي لقسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة أسوان، حيث تضمن الأسبوع ورشة عمل فنية هدية للأم " شنط بالكروشية والجينز" للمدربة أسماء يحيى بمشاركة طالبات مدرسة أسوان الثانوية بنات والفصول الملحقة الإعدادية.





وعقدت بقصر أسوان محاضرة "أهمية اكتساب مهارات سوق العمل لمواجهة تحديات المستقبل" ألقاتها زينب حسن والتى أشارت إلى انه يمكن تصنيف المهارات الضرورية التى يتم إكتسابها لمواجهة التحديات ورسم صورة جديدة إلى المستقبل إلى نوعين وتعد مهمة لأداء الدور الوظيف حيث تمكن حاملها من القيام بأعمال متخصصة، ومهارات من خلال الحياة اليومية والتواصل والتفاعل مع الآخرين والقدرة على التكيف مع الظروف ، بجانب معرض منتجات ورشة العمل الفنية.





بينما أقام قصر ثقافة العقاد ورشة عمل زراعية فنية دمج الأسوياء مع أصحاب الهمم "زراعة وتجميل أصيص بالزلط" للمدربة مى عبد الهادى، ومعرض منتجات الورشة ، وذلك بمدرسة سنية طه الابتدائية. وعقد بيت ثقافة در او " محاضرة "الأم فى القرءان والسنة " ألقاتها تغريد مصطفى بمدرسة دراو الإعدادية ،قالت لقد عنى القرآن الكريم بالأم عناية خاصة، وأوصى بالاهتمام بها حيث أنها تتحمل الكثير كى يحيا ويسعد أبناءها، وأضافت لقد أمر الله سبحانه وتعالى ببرها وحرم عقوقها، وعلق رضاه برضاها، كما أمر الدين بحسن صحبتها ومعاملتها بالحسنى وعرفانًا بالفضل ، ردًا للجميل، وحث النبى (ص) على الوصية بالأم، لأن الأم أكثر شفقة وأكثر عطفًا لأنها هى التى تحملت آلام الحمل والوضع والرعاية والتربية ، فهى أولى من غيرها بحسن المصاحبة، ورد الجميل .



