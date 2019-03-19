محمد إمام ينشر فيديو عن استعداده لمسلسل هوجان.. صور وفيديو

واصل الممثل محمد إمام نشر مقاطع فيديو له على "تويتر" عن مسلسله الجديد هوجان، حيث أظهر آخرها تدريبات اللياقة البدنية .



ونشر ""إمام" مقطعا مصورا له من قبل عبر نفس الموقع أثناء تصوير العمل، وسط حشد كبير من معجبيه على طريقة الممثل محمد رمضان.



وعلق محمد إمام: "أسعد لحظات حياتي بتبقى في وسط الناس اللي بيحبوني من قلبهم .. جمهور عظيم يستحق الواحد يموت نفسه علشانه".



ويعرض لـ محمد إمام فى الفترة المقبلة فيلم " لص بغداد" من بطولة فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق، ياسمين رئيس، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.



https://twitter.com/Mohamed_Emam/status/1107683019048058881