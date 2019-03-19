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فن

محمد إمام ينشر فيديو عن استعداده لمسلسل هوجان.. صور وفيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:00 ص
محمد إمام
محمد إمام
صدي البلد
واصل الممثل محمد إمام نشر مقاطع فيديو له على "تويتر" عن مسلسله الجديد هوجان، حيث أظهر آخرها تدريبات اللياقة البدنية .

ونشر ""إمام" مقطعا مصورا له من قبل عبر نفس الموقع أثناء تصوير العمل، وسط حشد كبير من معجبيه على طريقة الممثل محمد رمضان.

وعلق محمد إمام: "أسعد لحظات حياتي بتبقى في وسط الناس اللي بيحبوني من قلبهم .. جمهور عظيم يستحق الواحد يموت نفسه علشانه".

ويعرض لـ محمد إمام فى الفترة المقبلة فيلم " لص بغداد" من بطولة فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق، ياسمين رئيس، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

https://twitter.com/Mohamed_Emam/status/1107683019048058881
محمد إمام ينشر فيديو عن استعداده لمسلسل هوجان.. صور وفيديو
محمد إمام ينشر فيديو عن استعداده لمسلسل هوجان.. صور وفيديو
محمد إمام ينشر فيديو عن استعداده لمسلسل هوجان.. صور وفيديو
محمد إمام ينشر فيديو عن استعداده لمسلسل هوجان.. صور وفيديو
محمد إمام ينشر فيديو عن استعداده لمسلسل هوجان.. صور وفيديو

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