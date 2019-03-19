صحف الكويت: بومبيو على أرضنا لبحث إنشاء الناتو العربي.. والسيسي يختتم ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. وداعش يدعو عناصره للثأر من أكراد سوريا.. والجزائر تعلق تحليق بوينج 737.. وتركي يقتل 3 في هولندا

مصر تنجح في تحرير 14 من مواطنيها بأوغندا

"بومبيو" في الكويت.. إيران محور الحديث ومسئولون يكشفون للـ"رأي": سيبحث ملف إنشاء الناتو العربي

بوتفليقة: الجزائر ستغير نظام حكمها.. والدستور رهن استفتاء شعبي

كندا تمدد مهمة تدريب عسكرية في العراق

الجزائر تعلق تحليق بوينج 737 في أجوائها

فرنسا: تدابير لمكافحة مثيري الشغب





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





واهتمت "الوطن" ببيان وزارة الخارجية المصرية حول الإفراج عن 14 مصريًا كانوا محتجزين في أوغندا، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم في وقت سابق لارتكابهم مخالفات قانونية مختلفة.





ونقلت الصحيفة عن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير ياسر محمود هاشم، قوله إن السفارة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في الإفراج عن المصريين المحتجزين هناك، مشيدًا بالجهود التي بذلتها السفارة والتي شملت التواصل مع السلطات الأوغندية المعنية على أعلى المستويات من أجل الإفراج عن المواطنين.





وقالت "الجريدة" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختتم فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان، أمس، حيث أجرى جولة بصحبة مجموعة من الشباب المشاركين به، في معبد فيلة صباحا، في رسالة للتأكيد على استقرار الأوضاع في مصر، في حين تسعى الحكومة لجذب مزيد من السياح لاستعادة معدلات ما قبل ثورة 2011.





وحول هذا الصدد، أشادت "الأنباء" بالمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي القضاء على فيروس سي لمليون أفريقي، فضلًا عن تأكيده أن الانحراف غير المسبوق في الأوضاع الراهنة يؤكد الحاجة إلى ضرورة تجديد الخطاب الإنساني، موجها رسالة للشباب المصري والعربي والأفريقي بالتمسك بالحوار وتقبل الآخر وبالعمل الجاد.





وعلى الصعيد العربي والإقليمي، أفادت "القبس" بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيغادر غدًا إلى الكويت في جولة إقليمية حيث سيترأس وفد بلاده في الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويتي الثالث الذي سيشمل مجالات عدة.





وقالت "الوطن" إن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الزيارة "ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي، مشيرةً إلى أن كويت تتطلع لنجاح المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي مع المسؤولين في الكويت والتي تتطرق لتشمل مجالات التعاون العديدة لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والطاقة إضافة إلى التعاون في المجال الأمني والعسكري خصوصا في ما يتصل بجهود البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.





وكشف مسئولون أميركيون لـ "الراي" أن بومبيو سيتناول أثناء لقاءاته مع المسؤولين الكويتيين إمكانية المضي قدمًا في إنشاء وتطوير "التحالف الاستراتيجي الشرق أوسطي"، المعروف بـ"تحالف الناتو العربي"، والذي من المفترض أن تشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن، وتعوّل إدارة الرئيس دونالد ترامب على أن يكون تشكيله مقدمة إلى تسوية للأزمة الخليجية، وفق المسئولين.





وكرر المسئولون ما دأبوا على قوله، على مدى العقدين الماضيين، لجهة أن الكويت هي أحد أقرب الحلفاء إلى الولايات المتحدة، وأنها الحليف الأقرب عسكريًا من خارج حلف شمال الأطلسي، وأن العلاقة بين البلدين تاريخية، وتتضمن انتصارات مشتركة للبلدين.





في سياق آخر، أبرزت "الأنباء" تصريحات الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، التي أكد فيها أن بلاده مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب، قائلأ: "بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها، على يد الندوة الوطنية الجامعة، الندوة، هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية، والتي تتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق".





وشدد بوتفليقة، على أن الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري، وأن ذلك سيتم عن طريق الاستفتاء.





ونقلت "السياسة" عن سلطة الطيران المدني الجزائرية قولها إنه تم تعليق كل عمليات طيران طائرات البوينج من طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 كإجراء وقائي عقب تحطم طائرة لشركة الطيران الإثيوبية الأسبوع الماضي.





وأضافت أن السلطة اتخذت قرارا بتعليق كل عمليات الطيران "تحليق وهبوط وإقلاع" في المجال الجوي الجزائري لهذين الطرازين من الطائرات.





وكشفت "القبس" أن كندا أكدت أنها ستمدد مهمة تدريب عسكرية في العراق حيث تحتفط كندا بقوة تضم نحو 250 فردا، وستبقى هذه المهمة هناك حتى مارس 2021.





وقالت "الوطن" إن تنظيم داعش الإرهابي دعا أمس الإثنين عناصره في شمال سوريا وشرقها إلى ”الثأر“ من الأكراد الذين باتوا يحاصرون مقاتليه في بقعة محدودة في بلدة الباجوز ويقتربون من إعلان انتهاء ”الخلافة“.





دوليًا، قالت "الجريدة" إن شاب من أصل تركي يدعى جوكمان تانيس أطلق النار في مدينة أوتريخت الهولندية، موديا بحياة 3 أشخاص، الأمر الذي دفع السلطات الهولندية إلى رفع حالة التأهب الأمنية إلى أعلى مستوياتها، وفرض إجراءات مشددة حول المساجد لحمايتها.





وأضافت الصحيفة أن الهجوم أثار تساؤلات حول ارتباطه بعملية المسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، كون منفذها برينتون تارنت كتب عبارات معادية للأتراك على الأسلحة التي نفذ بها جريمته الإرهابية.





وسارعت الشرطة إلى تطويق المساجد في مدن عدة بينها أوتريخت، تحسبا لأي رد فعل، ودعت المواطنين المسلمين إلى عدم ارتيادها، بينما تجمع رجال الشرطة وعناصر أجهزة الطوارئ حول موقع الهجوم في واحدة من أكبر المدن الهولندية.



