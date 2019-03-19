ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

خناقة بين راكبين داخل طائرة بسبب حذاء.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:34 ص
صدى البلد
كريم جمال
ألقت السلطات القبض على اثنين من ركاب طائرة فى الجو كانت متجهة من مدينة جلاسكو الاسكتلاندية إلى جزيرة تينيريفي الأسبانية، بسبب خناقة تسببت في تتطاير الدماء داخل المقصورة.

وحاولت مضيفة الطيران التدخل بين الراكبين لتهدئتهما، كما حاول الركاب نفس الأمر ولكن دون جدوي، الأمر الذى أجبر قائد الطائرة على الهبوط الإضطراري، ومن ثم استدعاء الشرطة في تينيريفي لنقل الرجلين من الطائرة.

وكانت الخناقة بسبب حذاء ترتديه سيدة، تعرض لها أحد الراكبين عندما كان تحت تأثير الكحول، أثناء ذهابها إلى الحمام، الأمر الذى دفع حبيبها للتدخل.




ترشيحاتنا

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى محمد صلاح: متركزش مع أي حد

الوليد بن طلال: جاهز لشراء نادي الهلال السعودي من اليوم

إغماء مفاجئ يكسر أسنان صديق العريس خلال الزفاف في واشنطن.. فيديو

صحف الكويت: بومبيو على أرضنا لبحث إنشاء الناتو العربي.. والسيسي يختتم ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. وداعش يدعو عناصره للثأر من أكراد سوريا.. والجزائر تعلق تحليق بوينج 737.. وتركي يقتل 3 في هولندا

اللقطات الأولى لموقع إطلاق النار في نيويورك.. صور وفيديو

الإسكان تكشف موعد إعلان أسماء وأولويات حاجزى شقق الإعلان العاشر

في ذكرى رحيله الـ 22.. تعرف على زيجات شكرى سرحان.. نوستالجيا

شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو

بملابس كلاسيك.. صورة عائلية تجمع أحمد حجازي وأسرته الصغيرة

حملة شعبية في نيوزيلندا لتسليم الأسلحة.. و95 مليون جنيه تبرعات لأسر الضحايا حتى الآن

ننشر تفاصيل البروتوكول المقرر توقيعه بين بنك المعرفة والنادي الأهلي ..الخميس

خبراء في الأمم المتحدة يحثون إسرائيل على كبح جماح قوات الأمن على حدود غزة.. إسرائيل: الأمم المتحدة متحيزة..وتل أبيب تقاطع التصويت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

وزيرة الهجرة تكشف أسباب سفرها إلى نيوزيلندا.. فيديو
نبيلة مكرم: الدولة تدعم الهجرة الشرعية.. فيديو
نبيلة مكرم: المصريون في الخارج قوة اقتصادية وثقافية وسياحية.. فيديو
شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟