خناقة بين راكبين داخل طائرة بسبب حذاء.. فيديو

ألقت السلطات القبض على اثنين من ركاب طائرة فى الجو كانت متجهة من مدينة جلاسكو الاسكتلاندية إلى جزيرة تينيريفي الأسبانية، بسبب خناقة تسببت في تتطاير الدماء داخل المقصورة.
وحاولت مضيفة الطيران التدخل بين الراكبين لتهدئتهما، كما حاول الركاب نفس الأمر ولكن دون جدوي، الأمر الذى أجبر قائد الطائرة على الهبوط الإضطراري، ومن ثم استدعاء الشرطة في تينيريفي لنقل الرجلين من الطائرة.
وكانت الخناقة بسبب حذاء ترتديه سيدة، تعرض لها أحد الراكبين عندما كان تحت تأثير الكحول، أثناء ذهابها إلى الحمام، الأمر الذى دفع حبيبها للتدخل.
وحاولت مضيفة الطيران التدخل بين الراكبين لتهدئتهما، كما حاول الركاب نفس الأمر ولكن دون جدوي، الأمر الذى أجبر قائد الطائرة على الهبوط الإضطراري، ومن ثم استدعاء الشرطة في تينيريفي لنقل الرجلين من الطائرة.
وكانت الخناقة بسبب حذاء ترتديه سيدة، تعرض لها أحد الراكبين عندما كان تحت تأثير الكحول، أثناء ذهابها إلى الحمام، الأمر الذى دفع حبيبها للتدخل.
Happy holidays 🥳 pic.twitter.com/wnvilmsKCr— Ben Wardrop (@wardrop_ben) 16 March 2019