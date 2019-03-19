خناقة بين راكبين داخل طائرة بسبب حذاء.. فيديو

Happy holidays 🥳 pic.twitter.com/wnvilmsKCr — Ben Wardrop (@wardrop_ben) 16 March 2019

ألقت السلطات القبض على اثنين من ركاب طائرة فى الجو كانت متجهة من مدينة جلاسكو الاسكتلاندية إلى جزيرة تينيريفي الأسبانية، بسبب خناقة تسببت في تتطاير الدماء داخل المقصورة.وحاولت مضيفة الطيران التدخل بين الراكبين لتهدئتهما، كما حاول الركاب نفس الأمر ولكن دون جدوي، الأمر الذى أجبر قائد الطائرة على الهبوط الإضطراري، ومن ثم استدعاء الشرطة في تينيريفي لنقل الرجلين من الطائرة.وكانت الخناقة بسبب حذاء ترتديه سيدة، تعرض لها أحد الراكبين عندما كان تحت تأثير الكحول، أثناء ذهابها إلى الحمام، الأمر الذى دفع حبيبها للتدخل.