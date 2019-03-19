اليوم.. جامعة سوهاج تكرم طلاب مسابقة رواد الجنوب

تنظم جامعة سوهاج، اليوم، احتفالية بعنوان "عشان بكرة"، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والغرفة التجارية بسوهاج، وتحت رعاية المحافظ، الدكتور أحمد الأنصاري.



صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، والذي قال إنه سيتم تكريم الطلاب الذين نجحوا في ابتكار أفكار جديدة لمشروعات تنموية لخدمة الإقليم، من خلال مسابقة "رواد الجنوب" التي أطلقها المعهد المصرفي بالجامعة في شهر فبراير الماضي.



وتبدأ فعاليات الاحتفالية في تمام الساعة 10 صباحا، بالمركز الدولي للمؤتمرات في قاعة قناة السويس بمقر الجامعة الجديد.