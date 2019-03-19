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مرأة

دراسة: ضغط الدم المنخفض يعزز وظائف المخ لدى كبار السن

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:24 ص
مريض ضغط
مريض ضغط
أفادت دراسة طبية بأن ضغط الدم المنخفض لدي كبار السن يساعدهم على تعزيز وظائف المخ، فقد لوحظ أنه عند تناول كبار السن للعقاقير المخفضة لضغط الدم الانقباضي بجرعة 130 ملم لمدة ثلاث سنوات، كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبات قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية ، وفقا لبحث قدم فى الدورة العملية السنوية 68 للكلية الأمريكية لأمراض القلب ".

وقال "ويليام ب .وايت"، الباحث فى "مركز كالهون لأمراض القلب" فى جامعة"كونيتيكت":" أعتقد أنه اكتشاف سريرى مهم وأمل كبير بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية فى الدماغ وضغط الدم المرتفع.

وأوضح "مع العلاج المكثف لضغط الدم على مدار الـ 24 ساعة ، تمكنا من تقليل تراكم هذا الضرر فى الدماغ بنسبة تصل إلى 40 % فى فترة ثلاث سنوات فقط ، وهذا مهم سريريا للغاية .. وأعتقد أنه على مدار فترة زمنية طويلة ، قلل من ضغط الدم الإسعافى بشكل مكثف سيكون له تأثير كبير على الوظيفة لدى كبار السن أيضا".

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