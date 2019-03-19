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منوعات

وفاة المخرجة التجريبية باربرا هامر عن 79 عامًا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:23 ص
المخرجة الأمريكية
المخرجة الأمريكية باربرا
أ ش أ
توفيت المخرجة التجريبية الأمريكية، باربرا هامر، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض نتيجة إصابتها بسرطان المبيض استمرت قرابة 13 عاما.

وأطلقت المخرجة الراحلة، منحة سنوية قدرها 5 آلاف دولار لدعم الفنانين التجريبيين وصانعي الأفلام.

وحصلت هامر، التى ولدت فى هوليوود عام 1939 ، على درجات علمية في علم النفس والإنجليزية خلال الستينيات قبل دراسة الأفلام في جامعة ولاية سان فرانسيسكو.

وكان أول فيلم روائي لهامر هو الفيلم الوثائقي التجريبي تحت عنوان "قبلات النترات"1992) ، الذي حصل على جائزة الدب القطبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي ورشح لجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس في عام 1993.

وأقامت المخرجة الراحلة العديد من المعارض الفنية الفردية خاصة فى مؤسسة جود دو بوم الفنية فى باريس ، ومتحف الفن الحديث فى نيويورك ، وتيت للفنون فى بريطانيا .

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