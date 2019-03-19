وزيرة الهجرة توضح هدفها من زيارة مصابى مجزرة المسجدين فى نيوزيلندا ..فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، إنها سوف تتوجه إلى نيوزيلندا كممثلة للمصريين بالخارج لزيارة مصابى مجزرة المسجدين ، موضحًة أن عدد المصريين في تلك المجزرة الذين لقوا حتفهم جراء هذا الحادث بلغ عددهم 4 شهداء سيتم دفن 3 منهم فى نيوزيلندا.



وأوضحت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ،اليوم "الثلاثاء"، أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت تحملها جميع النفقات فى نقل كل جثمان إلى دولته.



وأكدت "وزيرة الهجرة" أن المرحوم أشرف المرسي سيتم دفنه بمصر بناء على رغبة زوجته، موجهًة الشكر للحكومة النيوزيلندية على تقديم الدعم الكامل للمصابين وضحايا هذا الحادث.



وأضافت: "خبر زيارتى إلى نيوزيلندا كان له مردود إيجابى على جميع المصريين بالخارج ويبعث برسالة تؤكد اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج ، فضلا عن اهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج".

