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منوعات

فيسبوك تكشف عن عدد مشاهدات البث المباشر لفيديو إرهابي نيوزيلندا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:16 ص
لقطة من البث المباشر
لقطة من البث المباشر لفيديو مجزرة نيوزيلاندا
آية جمعة
كشفت شركة فيس بوك، أمس، الاثنين، عن عدد المشاهدين لفيديو البث المباشر الخاص بإطلاق النار الجماعي على المصلين في مسجدين بنيوزيلندا، موضحة أن الفيديو شوهد أقل من 200 مرة خلال البث المباشر، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي إن الفيديو - الذي أطلق فيه الإرهابي الأسترالي برينتون تارنت النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش - تم حذفه بعد وقت قصير من نشره بعد ظهر الجمعة الماضي.

يذكر أن الهجوم الإرهابي الوحشي أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين، ويعتبر ذلك الهجوم هو الأول من نوعه في تاريخ هذه البلاد الهادئة.

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