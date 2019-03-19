اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

تطلق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم "الثلاثاء"، المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، والتي تستمر حتى يوم 28 مارس الجاري، وتستهدف تجريع 4 ملايين و73 الف طالب وطالبة بعقار "المبندازول 500 مجم".



وتنطلق الحملة في 11 محافظة وهي : "القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء".



وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أى أثار جانبية.



