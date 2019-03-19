مقالات الكتاب اليوم.. عبد المحسن سلامة يكتب عن أصحاب البشرة البيضاء.. وأبو شقة يركز على المحافظين والحكم المحلي.. وعماد الدين أديب يؤكد: فيس بوك أقوى حكومة عالمية.. وجلال عارف يبحث عن الحوافز

عبد المحسن سلامة: أصحاب البشرة البيضاء

جلال عارف: حوافز

بهاء الدين أبو شقة: المحافظون والحكم المحلي

عماد الدين أديب: الفيس بوك "أقوى حكومة عالمية"

"الأهرام"

"الأخبار"

"الوفد"

"الوطن"

تناولت مقالات الكتاب المصريين في الصحف الصادرة اليوم، الثلاثاء، عددًا من القضايا الهامة كان أبرزها حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي أودى بحياة 54 مصليا وقرار وزير النقل بإنهاء انتداب رئيس هيئة السكة الحديد.تحدث عبد المحسن سلامة في مقاله عن عدم إصدار إدانة قوية من ترامب ضدد الهجوم الإرهابي تجاه المسلمين في نيوزيلندا، ولم تصدر إدانة قوية منه واكتفى بالقول "أن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعانون من مشكلات خطيرة".والحادث يدل على تنامى أيدولوجية اليمين المتطرف في الغرب القائمة على تفوق العرق الأبي والتي يروج لها ترامب.تحدث جلال عارف في مقاله عن قرار وزير النقل كامل الوزير بإنهاء انتداب رئيس هيئة السكة الحديد يدل على أنه لا مجال للتهاون أو الأخطاء وهناك يقين على الإصلاح، ويثير القرار قضية لا تقتصر على السكة الحديد فقط ووإنما بقية الهيئات وهي قضية "الحوافز"، والتي تصرف بلا قواعد واضحة، فنحن نحتاج لنظام أجور جديد يحقق العدالة ويجب أن تتوافر الظروف المناسبة له.تحدث أبو شقة في مقاله عن أنه توجد العديد من التعديلات على قانون الإدارة المحلية وحدد القانون وحدات الحكم المحلي بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها شخصيته الاعتبارية.تحدث عماد الين أديب في مقاله عن حادث نيوزيلندا الإرهابي وعلاقة الإرهاب والجريمة بمنصات التعامل الإلكتروني ومنصة "فيس بوك" في كونها الوسيلة التي استخدمها المجرم عن طريق الترويج لأفكاره بعشرات الوثائق والكتابات وبثه للمجزرة المروعة في المسجدين والتي أودت بحياة 54 مصليا وجرح العشرات، فالقانون المستخلص أنه لم تعد الحكومات هي المؤثرة في الوعي المحلي وطرح المعلومات ولكن "فيس بوك".