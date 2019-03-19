معلومات قد لا تعرفها عن الأسود.. نظرها أقوى 6 مرات من الإنسان

يعتبر الأسد من فصيلة القطط الكبيرة فهو ثاني أكبر قط بعد النمر ومتوسط الأسود حوالي 250 كيلوجرامًا، وقد تصل أحيانًا إلى 300 كيلوجرام، وتعد أشرس أنواع الأسود هي التي تعيش في براري أفريقيا وآسيا.





وبحسب ما ورد في موقع " lolowt" فإن الأسود لديها كثير من الأسرار في حياتها قبل أسرها ووضعها في أقفاص داخل الحدائق في المدن الكبرى وأن لكل عشيرة من الأسود طباعًا خاصة، ولكن تتفق معظمهم في التالي:





- الأسود البرية عمرها أقصر من الأسود المحلية ذلك لأنها معرضة لخطر الاصطياد أو الموت أثناء إحدى المعارك بين الحيوانات، أما الأسود المحلية قد يطول عمرها لــ 30 عامًا نظرا لتناولها الطعام بصورة يومية بشكل منظم.





- استخدم قدماء الرومان الأسود في معارك المصارعة بين المحاربين.





- يمكن سماع صوت زئير الأسد على بعد 5 أميال.





-المقياس الوحيد لعمر الأسد هو لون قدمه، كلما كانت قدمه غامقة اللون كان أكبر سنا.





- الأسد مخلوق سريع يمشي برشاقة لا تمس كعوبة الأرض.





- الأسود ترى في الليل بوضوح أكثر 6 مرات من الإنسان.





- كانت الأسود من ضمن الآلهة المصرية التي عبدها المصريين القدماء لقوتهم في الحروب.





- الأسود يمكنها تحمل العطش لمدة 4 أيام.