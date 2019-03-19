نجم ليفربول يدافع عن محمد صلاح بسبب غيابه عن التهديف

دافع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن زميله المحترف الدولي المصري محمد صلاح، وذلك عقب تعرضه للعديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب غيابه عن التهديف مع الفريق الإنجليزي.



وقال فان دايك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريق ليفربول، إن الأمر ليس إلا مسألة وقت وسيعود محمد صلاح للتهديف مع الفريق من جديد.



وأضاف: "محمد صلاح لاعب من طراز عالمي، ويمكن للجميع أن يقول عنه ما يريدونه، ولكن في اعتقادي الشخصي أن جميع الفرق بالدوري الإنجليزي، ستحب أن تضم محمد صلاح".



وتابع: "دائمًا ما أقول لمحمد صلاح إن الأهداف ستأتي وإنه فقط يحتاج إلى الاستمرار في العمل ومن ثم جميع الأمور ستكون على ما يرام، وأنه بالنسبة لنا لا يزال يسجل الكثير من الأهداف".