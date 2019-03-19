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منوعات

شاهد.. مشاجرة دموية وسحل بالكراسي داخل مطعم بلندن

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:41 ص
صدى البلد
أحمد شريف
أصيب سبعة أشخاص خلال مشاجرة اندلعت في أحد المطاعم بالعاصمة البريطانية لندن.

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شجار مرعب اندلع داخل مطعم بمنطقة برودواي، في ساوثهول، صباح أمس، حيث ظهر عدد من الأشخاص وهم يسحلون بعضهم البعض يرمون الكراسي ويضربون بعضهم الآخر.

وفي فيديو آخر يظهر مجموعة من الأشخاص يتألمون بشدة على الاسفلت خارج المطعم غارقين في دمائهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استدعاء الشرطة إلى ذا برودواي بعد فترة وجيزة وعثرت على رجل في العشرينات من عمره مصاب بجروح خطيرة، وتم نُقله إلى المستشفى.

وقال مسعفون إن سبعة أشخاص عولجوا من إصابات مع نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.

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