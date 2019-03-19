المصري يعود للتدريبات اليوم استعدادا لـ المقاولون العرب

يعود فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي للتدريبات اليوم الثلاثاء وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي كان قد حصل عليها الفريق بعد الفوز على فريق سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت السبت الماضي بإستاد الجيش بالسويس في إطار الأسبوع السادس والعشرين.



ويستعد المصري لمواجهة منافسه المقاولون العرب التي ستقام يوم الجمعة 29 مارس باستاد الجيش بالسويس في إطار الجولة السابعة والعشرين بالدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.