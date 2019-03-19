أسرع ريجيم لتفتيت الدهون في 5 أيام فقط

هل تريدين تفتيت وحرق الدهون؟ يمكنكِ في 5 أيام فقط الحصول على وزن مثالي بالريجيم الغذائي التالي، يقدمه موقع "بولد سكاى" الهندي:
الإفطار:
2-3 شرائح من الأناناس
1 كوب زبادي قليل الدسم+ ملعقة شوفان
وجبة خفيفة:
1 توست ردة
1 بيضة مسلوقة
الغداء:
خضار مسلوق + طبق من السمك المشوي أو قطعة دجاج.
العشاء:
كوب من الزبادى + شرائح من الأناناس.
الإفطار:
2-3 شرائح من الأناناس
1 كوب زبادي قليل الدسم+ ملعقة شوفان
وجبة خفيفة:
1 توست ردة
1 بيضة مسلوقة
الغداء:
خضار مسلوق + طبق من السمك المشوي أو قطعة دجاج.
العشاء:
كوب من الزبادى + شرائح من الأناناس.