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مرأة

أسرع ريجيم لتفتيت الدهون في 5 أيام فقط

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين تفتيت وحرق الدهون؟ يمكنكِ في 5 أيام فقط الحصول على وزن مثالي بالريجيم الغذائي التالي، يقدمه موقع "بولد سكاى" الهندي:

الإفطار:
2-3 شرائح من الأناناس
1 كوب زبادي قليل الدسم+ ملعقة شوفان

وجبة خفيفة:
1 توست ردة
1 بيضة مسلوقة

الغداء:
خضار مسلوق + طبق من السمك المشوي أو قطعة دجاج.

العشاء:
كوب من الزبادى + شرائح من الأناناس.
أسرع ريجيم لتفتيت الدهون في 5 أيام فقط

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