أسرع ريجيم لتفتيت الدهون في 5 أيام فقط

هل تريدين تفتيت وحرق الدهون؟ يمكنكِ في 5 أيام فقط الحصول على وزن مثالي بالريجيم الغذائي التالي، يقدمه موقع "بولد سكاى" الهندي:



الإفطار:

2-3 شرائح من الأناناس

1 كوب زبادي قليل الدسم+ ملعقة شوفان



وجبة خفيفة:

1 توست ردة

1 بيضة مسلوقة



الغداء:

خضار مسلوق + طبق من السمك المشوي أو قطعة دجاج.



العشاء:

كوب من الزبادى + شرائح من الأناناس.

