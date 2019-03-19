إنطلاق المرحلة الثانية من التجريع ضد الديدان المعوية

أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، والتي تبدأ من اليوم الثلاثاء 19 وتستمر حتى 28 مارس الجاري في 11 محافظة، لتجريع 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة بعقار "المبندازول 500 مجم".



وقالت وزير الصحة والسكان، على هامش إطلاق الحملة من مدرسة القصر العيني الابتدائية بوسط القاهرة، إن المرحلة الثانية تشمل محافظات القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، مشيرة إلى أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أي آثار جانبية.



جدير بالذكر أنه تم تطعيم 8 مليون و475 ألفا و952 طالبا في الفترة من 12 وحتى 21 فبراير في 16 محافظة بالمرحلة الأولى، شملت محافظات القليوبية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والجيزة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنا، وجنوب سيناء، ولم يتم رصد أي مضاعفات أو آثار جانبية في تلك المرحلة.