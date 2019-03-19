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حوادث

تنفيذ 1620 حكما قضائيا وإزالة 821 حالة إشغال طريق بالبحيرة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:49 ص
صور أرشيفية - ألاجهزة
صور أرشيفية - ألاجهزة الامنية
جمالات الدمنهورى
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، حملة انضباطية  مكبرة للقضاء لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام بتوجيهات اللواء محمد أنور هندي مدير مباحث المديرية بمشاركة رؤساء المباحث بدائرة المراكز والأقسام. 

وأسفرت الحملة التى قادها  العميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية عن تنفيذ 120 حكما قضائيا وضبط 3600 غرامة جزئية مستأنفة، كما تمكنت إدارة مرور البحيرة من تحرير 310 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين "قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه المعاكس".

وتمكنت إدارة شرطة المرافق من رفع وإزالة 821 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة للقضاء على الأسواق العشوائية والاختناقات المرورية بالشوارع. . وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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