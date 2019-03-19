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مرأة

انتبه ..علامات تنذرك قبل وقوعك في أزمة قلبية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد نتفاجأ كثيرا بموت العديد من الاشخاص بالازمات القلبية التي تحدث فجأة لشخص قد تؤدي إلي موته ويقدم موقع "health" علامات سوف تظهر على جسمك وتحذرك قبل وقوع الأزمة القلبية.

1 التعب
التعب غير العادي بدون بذل مجهود إضافي يعد أحد الأعراض التي تشير آلى حدوث نوبة قلبية وشيكة .

2 آلام المعدة
حدوث ألم في البطن واضطرابات المعدة غير المبررة هو أيضا من أهم المؤشرات التي تسبق حدوث جلطات في شرايين القلب

٣ _ ضيق التنفس الذي يجعلك غير قادر على التنفس

4_ ضربات القلب
عدم انتظام ضربات القلب او زيادة معدل الضربات و الاحساس انها اقوى من المعتاد هي اعراض تشير الى وجود مشاكل في القلب

٥ _ آلام الصدر
من أهم علامات النوبة.

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