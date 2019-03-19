4 علامات تحذيرية لعينك إغفالها يسبب العمى وأضرارا بالشبكية

علامات تحذيرية عديدة يجب أن تنتبهى إليها من أجل صحة وسلامة العينين وتتوقفى عن تجاهلها إليك أبرزها يقدمها "موقع هيلث " وراجعى طبيبك فورا



ونرصدها فى التقرير التالى:



1. ضبابية الرؤية



واحدة من أكثر العلامات شيوعًا والتي يتم تجاهلها وتجاهلها ، يمكن أن تنتج الرؤية الضبابية عن أشياء كثيرة مختلفة مثل الصداع النصفي و مرض السكري أو حتى السكتة الدماغية ..



2. الألم أو الضغط .. لا يمكن أن يكون ألم العين أو ضغط العين شيئًا فقد يكون هذا فقط من شكل من أشكال الجيوب الأنفية ، والتي تحدث لأن الجيوب الأنفية الكاملة سوف تضغط على العينين قد يكون سبب ألم العين أيضًا هو الصداع النصفي.



ولكن هناك حالة أكثر خطورة وهى الجلوكوما. المشكلة تحدث عندما تواجه العين الكثير من الضغط. بدون تشخيص وعلاج مناسبين ، سيؤدي هذا المرض التنكسي في النهاية إلى تلف الأعصاب البصرية ، وأخيرا العمى.



3. الإفراط في الجفاف .. بعض أمراض المناعة الذاتية يمكن أن تسبب أيضًا جفاف العينين. إذا كنت تلاحظ أعراضًا غريبة أخرى حول جسمك إلى جانب هذا الجفاف ، فاستشر الطبيب.



4. العوامات .. وهى ناتجة عن ضعف الشبكية وبدء إنفصال الجسم الزجاجى للعين من الشبكية وتحدث مع تقدم العمر أو مع مرضى السكر مبكرا لأنهم يعانون من مشاكل الشبكية أو مع مرضى قصر النظر.