التدخل السريع ينقذ مسنا بعد جحود نجله.. صور

قام فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع حالة مسن وجد في ظروف صحية صعبة، وقدميه متورمين ويمشي باستخدام عكاز ومصاب بالقلب.



وتبين أن اسمه "صلاح. ع"، من الشرقية، ويبلغ من العمر 66 عاما، وكان يعمل فلاحا في محافظة الشرقية ثم سافر إلى إحدى دول الخليج للعمل فيها كعامل زراعي لمدة خمس سنوات، ثم عاد لمصر واشترى منزلا بالشرقية، إلا أنه فوجئ بقيام ابنه وزوجته ببيع الأرض والمنزل وطردوه وتركوه في الشارع.



وأبدى المسن رغبته في الانتقال لإحدى دور الرعاية الاجتماعية، وعلى الفور قام الفريق بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لإيداعه بدار "معانا لإنقاذ إنسان" بالهرم لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية.

