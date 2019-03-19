لافروف وظريف يبحثان الوضع في فنزويلا هاتفيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الأوضاع في فنزويلا.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن لافروف وظريف أكدا ، خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة من الجانب الإيراني، استعداد بلديهما للإسهام في الجهود الدولية المبذولة لإيجاد تفاهم بين مختلف القوى السياسية في فنزويلا.



وأضاف البيان أن الوزيرين شددا على استعداد روسيا وإيران للإسهام في جهود المجتمع الدولي لإيجاد تفاهم متبادل بين القوى السياسية الفنزويلية المسئولة، لما فيه مصلحة توفير الأمن الداخلي وتنفيذ المهام الاجتماعية الاقتصادية الراهنة في أسرع وقت وعلى أساس مبادئ وميثاق الأمم المتحدة.

