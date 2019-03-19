اتحاد الكرة يقرر توقيع غرامات وإيقافات على مشاغبي ملاعب المظاليم

اتخذت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات بشأن أحداث الشغب التي شهدتها ملاعب الجولة الـ22 من مسابقة الدوري.



وجاءت القرارات كالتالي:

- إيقاف محمد يوسف المدير الفني لبني سويف مباراتين وتغريمه ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي تجاه الفريق الضيف، في مباراة فريقه أمام تليفونات بني سويف.



- إيقاف محمد عبد العزيز المدير الفني للوليدية مباراة وتغريمه 500 جنيه، للطرد لنزوله الملعب للاعتراض على قرارات الحكم، في مباراة فريقه أمام الإعلاميين.



- إيقاف إبراهيم رفعت مدير الكرة بنادي بورتو السويس مباراة وتغريمه 250 جنيها، للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، في مباراة فريقه أمام إف سي مصر.



- تغريم نادي أبي صقل 250 جنيها لعدم تطابق أرقام اللاعبين مع سيستم الاتحاد، في مباراته أمام دمياط، وإيقاف محمد أحمد علي أخصائي التأهيل بأبي صقل مباراتين وتغريمه 500 جنيه، للطرد للسلوك غير الرياضي لنزوله الملعب بدون إذن.



- إيقاف يونس سعيد مساعد مدرب الشمس 8 مباريات وتغريمه خمسة آلاف جنيه، لنزوله الملعب والتعدي على الحكم بالسب، في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، وإيقاف أحمد محمد سليمان ومحمود زناتي رشيد لاعبي الشمس 8 أشهر وتغريم كل منهما سبعة آلاف جنيه لنفس السبب، وتغريم نادي الشمس ألف جنيه لنزول بعض الأفراد للملعب للاعتراض على الحكم.



- إيقاف سامح عبد العاطي إداري جمهورية شبين مباراة وتغريمه 250 جنيها، للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام الترسانة.



- إيقاف صابر النحراوي إداري شئون اللاعبين بدمنهور مباراة وتغريمه 500 جنيه، لنزوله الملعب للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام طنطا.



- إيقاف عادل عبد العزيز مدرب عام الحمام مباراة وتغريمه 500 جنيه، للطرد لنزوله الملعب للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام الأوليمبي.