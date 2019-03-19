شاهد.. هكذا رد رونالدو على مشجعة طلبت منه العودة لـ ريال مدريد

يبدو أن جماهير ريال مدريد لم تستوعب بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريقها، وما زالت تنتظر وتحلم بعودته مجددا لحمل قميص النادي الملكي.



وما من مرة يصادف فيها مشجع مدريدي النجم البرتغالي، إلا وطرح عليه السؤال "الروتيني"؛ متى تعود للريال؟



زيارة رونالدو أمس لمدريد من أجل افتتاح عيادته الخاصة لزراعة الشعر، لم تخرج عن المألوف، حيث انتظر قدومه عدد كبير من المشجعين، قبل أن تصيح إحدى المشجعات: "كريستيانو نحن نحبك أنت الأفضل في العالم، عد إلى ريال مدريد!".



فأجاب أفضل لاعب في العالم بإشارة إيجابية بإبهامه الأيسر بما يشير إلى وجود أخبار سعيدة.