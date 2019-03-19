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حسن الرداد: أنا سي السيد فى البيت.. وإيمى ليست أجمل من هذه المرأة.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:13 ص
حسن الرداد وإيمى
حسن الرداد وإيمى سمير غانم
آيات أحمد
شارك الفنان حسن الرداد ببرنامج Carpool Karaoke بالعربى، والذى يذاع على فضائية "دبى"، ويقدمه الإعلامى هشام الهويش، كما شارك فى فقرة الأسئلة السريعة.

وأكد الرداد، أن إيمى سمير غانم جميلة ولكنها ليست أجمل من والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أنه لديه نظام محدد فى حياته لا يحب تغييره أبدًا.

وتابع "أنا سي السيد فى البيت"، مضيفًا "أنا عندى قواعد فى الحياة ونظام محدد بس فى وقت معين بيبقى غصب عنى لازم أبقى سي السيد".

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