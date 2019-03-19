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محافظات

وصول 17 سيارات جديدة من الدفعة الثانية لمحافظة قنا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:15 ص
وصول 17 سيارات جديدة
وصول 17 سيارات جديدة من الدفعه الثانيه لمحافظة قنا
يوسف رجب
قال اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، بأنه تم وصول 17 سيارات كابينة مفردة بلغت تكلفتها المالية 4 ملايين و760 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 /2019، فى إطار سعى المحافظة لتحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية.

وأوضح الهجان، بأن السيارات الجديدة تعد الدفعة الثانية من إجمالي عدد السيارات التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتوريدها للمحافظة والبالغ عددها 22 سيارة، منها 17 سيارة كابينة مفردة و5 سيارات كابينة مزدوجة تم توريدها للمحافظة الأسبوع الماضي بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 ملايون 685 ألف جنيه، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الوحدات المحلية والإدارات الخدمية التابعة لها بالمعدات الحديثة كأحد العوامل المساعدة التي تمكن التنفيذيين من أداء مهام وظائفهم.

وأضاف الهجان، بأنه تم توزيع الـ 17 سيارة على عدد من المصالح الخدمية بواقع 3 سيارات لديوان عام المحافظة و3 سيارات للإدارة العامة لمرور قنا و3 سيارات لمركز أبوتشت و3 سيارات أخرى لمركز الوقف وسيارتان لكلا من مركزي نجع حمادي ونقادة وسيارة واحدة لإدارة الحماية المدنية بقنا موجها التنفيذيين بضرورة استخدامها الاستخدام الأمثل وعمل الصيانة الدورية لها.
وصول 17 سيارات جديدة من الدفعة الثانية لمحافظة قنا
وصول 17 سيارات جديدة من الدفعة الثانية لمحافظة قنا
وصول 17 سيارات جديدة من الدفعة الثانية لمحافظة قنا
وصول 17 سيارات جديدة من الدفعة الثانية لمحافظة قنا
وصول 17 سيارات جديدة من الدفعة الثانية لمحافظة قنا

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