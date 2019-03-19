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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: تعاون مع شركة يابانية لإحياء النصر للسيارات

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:14 ص
النصر للسيارات
النصر للسيارات
علياء فوزى
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم الإعلان عن توقيع اتفاق مع شركة يابانية لتصنيع سيارات في مصر بهدف التصدير.

وأضاف توفيق، خلال كلمته بمؤتمر "بورتفوليو إيجيبت" اليوم، الثلاثاء، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشريك الأجنبي لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات من خلال التصنيع للتصدير.

وتابع الوزير قائلا: "التعاون مع الشركاء الذين يملكون خبرة في التصنيع يشمل أيضا شركة النقل والهندسة التي تصنع الإطارات"، منوها ب اختيار شريك أجنبي لإقامة مصنع جديد للإطارات في مدينة العامرية بدلا من المصنع الحالي في سموحة.

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