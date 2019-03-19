العدل تدرب موظفي مكاتب الشهر العقاري على التعامل مع ذوي الإعاقة

افتتحت أمس، الاثنين، الدورة التدريبية الأولى على لغة الإشارة لـ 22 موظفا بمكاتب الشهر العقاري بالجيزة والقاهرة بدار المشاه، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة الذي تم توقيعه في يناير الماضي.



وأكدت وزارة العدل أن هذه الدورة تعقد لموظفي الشهر العقاري ضمن خطة وزارة العدل بمشاركة المجلس القومي لشئون الإعاقة لإتاحة برامج تدريبية متخصصة لموظفي وزارة العدل المتعاملين مع الجمهور، وللتيسير على ذوي الإعاقة في إنجاز جميع شئونهم وتوفير جميع الخدمات لهم تفعيلًا للمادة 32 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 4637 لسنة 2013.



وقالت الوزارة إن الدورة تتناول تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية وتذليل الصعاب التي تواجههم أثناء تواجدهم بمكاتب الشهر العقاري، وتستمر الدورة لمدة 10 أيام، وسيتم تدريب الموظفين على المهارات الأساسية على لغة الإشارة وعلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والتحدث معهم بلغة الإشارة أثناء طلبهم تحرير توكيل عام قضايا وتوكيل بيع للنفس وللغير وتوكيل عام شامل وبنوك، وكذلك إجراءات التسجيل أو التصديق على عقود البيع وتسجيل عقود الإيجار وإقرارات الشهادة والتنازل.



وتهدف الدورة التدريبية إلى حماية وتعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة السمعية.

