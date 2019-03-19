ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

العدل تدرب موظفي مكاتب الشهر العقاري على التعامل مع ذوي الإعاقة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:11 ص
العدل تدرب موطفي
العدل تدرب موطفي مكاتب الشهر العقاري
جودت عيد - عمرو خليفة
افتتحت أمس، الاثنين، الدورة التدريبية الأولى على لغة الإشارة لـ 22 موظفا بمكاتب الشهر العقاري بالجيزة والقاهرة بدار المشاه، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة الذي تم توقيعه في يناير الماضي.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الدورة تعقد لموظفي الشهر العقاري ضمن خطة وزارة العدل بمشاركة المجلس القومي لشئون الإعاقة لإتاحة برامج تدريبية متخصصة لموظفي وزارة العدل المتعاملين مع الجمهور، وللتيسير على ذوي الإعاقة في إنجاز جميع شئونهم وتوفير جميع الخدمات لهم تفعيلًا للمادة 32 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 4637 لسنة 2013.

وقالت الوزارة إن الدورة تتناول تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية وتذليل الصعاب التي تواجههم أثناء تواجدهم بمكاتب الشهر العقاري، وتستمر الدورة لمدة 10 أيام، وسيتم تدريب الموظفين على المهارات الأساسية على لغة الإشارة وعلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والتحدث معهم بلغة الإشارة أثناء طلبهم تحرير توكيل عام قضايا وتوكيل بيع للنفس وللغير وتوكيل عام شامل وبنوك، وكذلك إجراءات التسجيل أو التصديق على عقود البيع وتسجيل عقود الإيجار وإقرارات الشهادة والتنازل.

وتهدف الدورة التدريبية إلى حماية وتعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة السمعية.

موضوعات متعلقة

مبادرة جامعة بني سويف لتدرب الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس على مهارات لغة الإشارة

قرار بتيسير تقديم الخدمات لذوى الإعاقة بالمحاكم والشهر العقارى

التضامن: ختام ورش التدريب على لغة الإشارة لذوي الإعاقة بـ المحاكم..صور

وزير الأوقاف يكرم بعض مترجمي لغة الإشارة.. السبت

اليوم.. وزير الأوقاف يكرم بعض مترجمي لغة الإشارة

دورات تدريبية لموظفى الحكومة بأسيوط لتيسير التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية

ترشيحاتنا

وفاة شخص واختفاء 3 تحت أنقاض مسجد تحت الإنشاء بالكويت

مكة المكرمة تطل على العالم بسجادة تضم مليون زهرة.. فيديو

استعد لأسعار موبايلات 2019 الجنونية.. أبو ألف دولار بقي ببلاش

أحمد الشناوي حارس منتخب مصر أمام النيجر

إدارة الأهلي تكشف حقيقة الشرط الجزائي في عقد عمار حمدي

خضرة طبيعية تعالج الشد العضلي وتحمي من نزلات البرد

التدخل السريع ينقذ مسنا بعد جحود نجله.. صور

شاهد .. ظهور ثقب غامض في سماء الإمارات يصب المواطنين بالارتباك

ارتفاع حصيلة انهيار مسجد الكويت إلى 3 قتلى و2 مصابين.. صور

شاهد.. تأبين ضحايا حادث إطلاق النار فى هولندا

بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التدخل السريع ينقذ مسنا بعد جحود نجله.. صور

عاش هنا .. يوثق رحلة أحمد بهجت صاحب كلمتين وبس وصندوق الدنيا

أنصنا.. مدينة السحرة كانت تدر لخزينة الدولة ألف دينار سنويا.. صور

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

فيديو

رئيس آثار القاهرة: صورة الغفير الذي يحمل تمثال الكاتب المصري تعود لـ 2002.. فيديو
شاهد.. بكاء شيماء سيف فى أقوى مقلب مع حسن الرداد
منتصر لملوم: مصر لديها رؤية متكاملة لتنمية القارة الإفريقية ..فيديو
أستاذ تمويل: هبوط سعر الدولار سيخفض أسعار السلع المستوردة ..فيديو
حسن الرداد: أنا سي السيد فى البيت.. وإيمى ليست أجمل من هذه المرأة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟