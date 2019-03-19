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رياضة

الفيلسوف عن قميص المنتخب الجديد: أي طالب فنون يصمم أفضل منه بمراحل

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:48 م
الفيلسوف عن قميص
الفيلسوف عن قميص المنتخب الجديد
القسم الميدانى
انتقد الفيلسوف الزملكاوي الكابتن أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق والمحلل الحالي في إحدى القنوات الفضائية التصميم الجديد لقميص المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أن طلاب كلية فنون جميلة يستطيعون أن يصمموا زيا أفضل من هذا التصميم بمراحل عديدة.

وكتب يونس تغريدة على صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "نفسي كنت اشوف تي شيرت مرتبط بكوننا فراعنة.. بكوننا مصر حضارة العالم.. أي طالب مصري من خريجي كلية الفنون الجميلة كان يقدر يصمم ديزاين احلي من كده!!! مش عجبني".

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