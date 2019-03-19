الأمم المتحدة تحث رئيس الكونغو الديمقراطية على تشكيل حكومة جديدة سريعا

حثت الأمم المتحدة الرئيس الجديد للكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسكيدي" على تشكيل حكومة جديدة بسرعة وحذرت من أن الناخبين "لديهم توقعات كبيرة".



وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الثلاثاء/ أن "فيليز تشيسكيدي" الرئيس المنتخب خلال الانتخابات الرئاسية في 30 ديسمبر الماضي والذي تم تنصيبه في شهر يناير الماضي، أنه لم يعين حتى الآن رئيسا للوزراء ولا حكومة.. مضيفا أن "تشيسكيدي" ملتزم باتفاق سياسي مع سلفه "جوزيف كابيلا" حيث احتفظ ائتلاف الجبهة المشتركة للكونغو بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.



ومن جانبه، قالت "ليلى زروقي" الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أمام مجلس الأمن الدولي إنه من المأمول أن يتم قريبا تشكيل الفريق الحكومي الجديد وبدء العمل.. موضحة أن توقعات المواطنين الكونغوليين هائلة ومن الأهمية ألا نجعلها تنتظر طويلا أو تخيب آمالها.



كانت الانتخابات العامة في الكونغو الديمقراطية قد اجريت في 30 ديسمبر الماضي لتحديد خليفة للرئيس جوزيف كابيلا ، فضلا عن الانتخابات التشريعية بشأن 500 مقعد في الجمعية الوطنية و715 مقعدا في المجالس الإقليمية.



