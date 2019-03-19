أستاذ تمويل: هبوط سعر الدولار سيخفض أسعار السلع المستوردة ..فيديو

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن حقيقة انخفاض أسعار السلع بسبب ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار؛ حيثُ إنها تختلف من سلعة لأخرى فالسلع المستوردة ستتأثر وتنخفض بشكل أكبر من السلع المحلية.





وقال "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي"، الثلاثاء، أن هناك عدة عوامل تؤثر على انخفاض أسعار السلع من أهمها تكلفة التمويل؛ حيثُ تتزايد في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى وصلت إلى 7%.





وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن مصر لديها خطة طموحة لتصل قيمة الصادرات إلى 50 مليار دولار بحلول 2025، وهذا لا يمكن أن يحدث دون توجه قوي من قبل مجتمع الأعمال بزيادة الإنتاج.





وأوضح "الخبير الاقتصادي" أن اتجاهات أسعار الفائدة في اتجاه الهبوط، متوقعًا مزيد من انخفاض السلع خلال الفترات المقبلة، وذكر أن أسعار السلع تتفاوت على حسب مكوناته.



