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تعليم

وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد تسليم شريحة SIM لطالبات الصف الأول الثانوي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:51 م
تسليم شريحة تابلت
تسليم شريحة تابلت اولى ثانوي
ايمن محمد
شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، تسليم شريحة التابلت لطالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء، رافقه أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية وكانت في استقبالهم آمال صبحى مديرة المدرسة.

وأكد "عقل" أن هذا الجيل جيل محظوظ لأنه الجيل الأول الذي يشهد تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم وفق أعلى المعايير الدولية، علاوة على أنه أتاح له خدمات تكنولوجيا وتعليمية تضارع نظرائه في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الدولة لم تبخل على أبنائها وبناتها بهذا الدعم المجاني وتحملها نفقات مالية باهظة من أجل أن يتمتع هذا الجيل بخدمة تعليمية مرموقة.

وأضاف أن الدولة عازمة على نجاح المنظومة وأنها تخطط وفق أعلى المعايير لكي تكون المخرجات التعليمية وفق أعلى المعايير الدولية ومواكبة لسوق العمل الذي يشهد تطورا متناميا في نوعية احتياجاته.

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