ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التنمية والعمل بالسودان: التكامل العربي الأفريقي يحتاج إلى خطوات تسبقه.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:52 م
ميادة سوار الذهب
ميادة سوار الذهب وزيرة التنمية والعمل بالسودان
شيماء مجدي
قالت الدكتورة ميادة سوار الذهب وزيرة التنمية والعمل بالسودان، إن مصر تتوجه نحو أفريقيا لتستعيد دورها التاريخي الذي تراجعت عنه خلال الأعوام السابقة.

وأضافت "سوار الذهب" خلال كلمتها بـ "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" اليوم الثلاثاء، أن قارة أفريقيا تمتلك الكثير من الثروات والموارد الطبيعية والتي تسعى مصر إلى استغلالها لاستعادة دورها التاريخي.

ونوهت "وزيرة التنمية والعمل بالسودان" إلى أنه يجب تحويل الكفاءة البشرية بالقارة الأفريقية إلى ثروات هائلة نسعى للاستفادة منها من أجل تنمية القارة، موضحًة أن التكامل الأفريقي العربي يحتاج إلى خطوات تسبقه وهي أشبه بتهيئة المناخ نحو التكامل.

ترشيحاتنا

قوات سوريا الديمقراطية تعلن سيطرتها على آخر معاقل داعش

مُعمر يكشف عن 5 أطعمة تبقيه شابا

أول رد فعل من ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة السعودي

استعد لأسعار موبايلات 2019 الجنونية.. أبو ألف دولار بقي ببلاش

مى عز الدين تثير الجدل بصورها مع أحمد السعدني

بوتفليقة يوافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب

طلبت من زوجها علبة جبنة كيرى فاشترى لها بريزيدن فخلعته

التموين: مفيش حد هيتشال من البطاقات وهو مستحق

بالأسماء .. مصرع 3 مصريين إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالكويت

شاهد .. ظهور ثقب غامض في سماء الإمارات يصب المواطنين بالارتباك

الساعة بـ 500 جنيه.. سقوط شبكة دعارة في أسيوط (+18)

في خطوة مشبوهة.. قطر تعلن إطلاق أكبر بنك إسلامي في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس المترو يتفقد محطتي الشهداء والمرج الجديدة بعد تشغيلها تجريبيا

رئيس مجلس النواب يزور مطرانية أسوان.. صور

التدخل السريع ينقذ مسنا بعد جحود نجله.. صور

عاش هنا .. يوثق رحلة أحمد بهجت صاحب كلمتين وبس وصندوق الدنيا

أنصنا.. مدينة السحرة كانت تدر لخزينة الدولة ألف دينار سنويا.. صور

فيديو

التنمية والعمل بالسودان: التكامل العربي الأفريقي يحتاج إلى خطوات تسبقه.. فيديو
شاهد.. الشرطة الهولندية تنشر صورة مطلق النار في أوتريخت
الإسكان تعلن وضع خطط زمنية مكثفة لتسليم الوحدات الجديدة.. فيديو
الأم المثالية بالبحيرة: قلت للإرهابيين في العريش أنا جاية أصلي ضربوني بالنار.. فيديو
محمد موسى: مؤسسات الاتحاد الإفريقي تحتاج للدعم والتفعيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟