التنمية والعمل بالسودان: التكامل العربي الأفريقي يحتاج إلى خطوات تسبقه.. فيديو

قالت الدكتورة ميادة سوار الذهب وزيرة التنمية والعمل بالسودان، إن مصر تتوجه نحو أفريقيا لتستعيد دورها التاريخي الذي تراجعت عنه خلال الأعوام السابقة.



وأضافت "سوار الذهب" خلال كلمتها بـ "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" اليوم الثلاثاء، أن قارة أفريقيا تمتلك الكثير من الثروات والموارد الطبيعية والتي تسعى مصر إلى استغلالها لاستعادة دورها التاريخي.



ونوهت "وزيرة التنمية والعمل بالسودان" إلى أنه يجب تحويل الكفاءة البشرية بالقارة الأفريقية إلى ثروات هائلة نسعى للاستفادة منها من أجل تنمية القارة، موضحًة أن التكامل الأفريقي العربي يحتاج إلى خطوات تسبقه وهي أشبه بتهيئة المناخ نحو التكامل.

