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رياضة

قميص منتخب مصر يثير تساؤلات عديدة داخل اتحاد الكرة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:50 م
منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى
يسرى غازى - نور عادل
شهدت الساحة الكروية خلال الساعات الماضية تصريحات متباينة من جانب مسئولى الاتحاد المصري لكرة القدم حول الإعلان عن قميص منتخب مصر الجديد وعدم رضا الجماهير عنه، حيث شن عدد كبير من الجماهير ومشاهير الكرة المصرية هجوما على القميص الجديد للفراعنة، مؤكدين أنه لا يليق بأكبر منتخبات القارة السمراء.

وقال متحدث الرسمي بإسم الاتحاد وعضو مجلس الإدارة أحمد مجاهد إن هذا التصميم ليس تصميما خاص بمنتخب مصر، وإنما تصميم تم اختياره بسبب عامل التأخير في التعاقد مع الشركة الخاصة بتوريد الملابس.

وأكد أحمد مجاهد في تصريحاته التليفزيونية أن ظروف التعاقد مع الشركة هي التي أجبرت اتحاد الكرة على اختيار تصميم جاهز لدى الشركة، ولكن مع انطلاق الموسم الجديد، سيكون هناك تصميمات خاصة بمنتخب مصر، تعرضها الشركة على الاتحاد ليوافق عليها الاتحاد أو يرفضها ويطلب تصميمات اخرى.

من جانبه خرج حازم إمام مهاجما اتحاد الكرة المصري رغم أنه عضو بداخله، حيث عبر نجم الزمالك السابق عن دهشته من عدم صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل اختيار قميص منتخب مصر الجديد.

وقال حازم امام ان اتحاد الكرة لم يكن لديه رفاهية الاختيار، وتم الاتفاق على أن تمنح الشركة اتحاد الكرة، التيشيرتات الموجودة بهذا التصميم خاصة وأن الأخير يحتاج إلى كميات كبيرة للمنتخبات المختلفة بسبب ضيق الوقت، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة بداية من العام 2020 سيتسلم تصميمًا جديدًا لقميص منتخب مصر مثل بقية منتخبات العالم ليكون مختلفا ومعبرا عن الكرة المصرية.

وخرج المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم ليضرب بالتصريحات السابقة عرض الحائط ويؤكد أن قميص المنتخب مؤقت فقط، وأن اللاعبين لن يرتدوا هذا القميص في كأس الأمم الأفريقية ، التي من المقرر ان تقام الصيف المقبل.

وهو ما يتناقض مع حديث المتحدث الرسمي وعضو اتحاد الكرة المصري، بأن هذا القميص هو ما سيكمل مع المنتخب حتى نهاية الموسم بما فيه من مسابقة كأس الأمم الأفريقية بداية من موسم 2020 سيكون هناك تصميم جديد.

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