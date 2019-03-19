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أخبار البلد

سفير كوريا يستقبل أول مصرية تحصل على درجة الدكتوراه في اللغة الكورية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:54 م
السفير الكوري الجنوبي
السفير الكوري الجنوبي مع الدكتورة سارة ماجد
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
استقبل السفير يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، الدكتورة سارة ماجد فايز بنيامين، أول مصرية تنال درجة الدكتوراه في اللغة الكورية.

وتخرجت الدكتورة سارة ماجد في قسم اللغة الكورية جامعة عين شمس، واستكملت دراساتها العليا في جامعة سيول الوطنية بمنحة من الحكومة الكورية للفترة الدراسية من 2011 حتى 2019.

وتعليقا على هذا الحدث، صرح سفير كوريا الجنوبية في القاهرة بأن هذا النجاح يمثل علامة فارقة في الترويج للثقافة الكورية في مصر ونموذج للتعليم.

وأعرب السفير عن خالص تهانيه للدكتورة سارة ماجد، آملًا في أن يخطو طلاب الدكتوراه المصريين خطواتها لرفع مستوى التبادلات الثقافية بين كوريا ومصر.

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