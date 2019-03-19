نيسان تكشف خطتها للهيمنة على السوق في مصر والخليج العربي

تخطط شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" لإدخال طرز جديدة في العالم العربي وزيادة طاقتها في مصانعها المحلية كجزء من محاولة لتأمين أكبر حصة سوقية في مصر ودول الخليج.



ووفقا لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، قال بيمان كارجار، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان في إفريقيا بالشرق الأوسط والهند إن الشركة تسعى لزيادة حصتها في السوق إلى أكثر من 20% بحلول عام 2022 في مصر والخليج العربي، من 15% و 16%، على التوالي. مشيرا إلى أنها تقع حاليا في المرتبة الثالثة في مصر والثانية في الخليج.



وتابع كارجار: 'نريد زيادة بصمتنا الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند بحلول عام 2022'، مضيفا أن نيسان تتطلع إلى زيادة مرافق الإنتاج في المنطقة لأكثر من ستة. لديها حاليا ثلاثة مصانع في مصر والهند وجنوب أفريقيا، وتريد إضافة واحد في باكستان وآخر في الجزائر. موضحا أنه سيتم تحديد الأماكن الاخرى لاحقا.



وأضاف رئيس الشركة أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، تعتبر سوقا إستراتيجية لنيسان، موضحا أن شركة صناعة السيارات استثمرت 200 مليون دولار في البلاد منذ أن بدأت عملها هناك في عام 2005.



وأكد كارجار أنه يتم التخطيط لمزيد من الاستثمارات في السنة المالية للشركة التي تبدأ في أبريل المقبل، وتريد نيسان أن تصل طاقتها الإنتاجية لمصنعها في مصر إلى 28000 سيارة سنويا، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 22000.