شاهد.. الشرطة الهولندية تنشر صورة مطلق النار في أوتريخت

عرضت فضائية "روسيا اليوم" أولى صور لمطلق النار فى أوتريخت؛ بعد أن عرضتها الشرطة الهولندية .



وكانت الشرطة الهولندية أعلنت عن تحديدها هوية منفذ الهجوم الذي أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في مدينة أوتريخت، وذكرت أنه تركي يدعى غوكمان تانيس، ونشرت صورة له.



وطالبت شرطة مدينة أوتريخت في تغريدة لها، المواطنين بتبليغها فورا في حال تعرفهم على منفذ الهجوم، موضحة أنه يبلغ من العمر 37 عاما ومن مواليد تركيا.



وحذرت الشرطة المواطنين من الاقتراب منه، والاكتفاء بالاتصال على الفور بأرقام الطوارئ

