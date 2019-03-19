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تعليم

التعليم تعلن عن فرص عمل بمدرسة محمد متولي الشعراوي

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:55 م
مدرسة محمد متولي
مدرسة محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية
ياســـمين بدوي
أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدرسة محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، في الفترة من 14 مارس 2019 حتى 4 أبريل 2019، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg/.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل المستقبل المشرق للتعليم الفني بمصر، حيث تعتمد على مناهج دراسية مبنية على أساس نظام الجدارات المهنية المرتبطة باحتياجات الصناعة، كما أنها تهتم بجودة العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة وحتى تخرج الطالب، وذلك تمهيدًا لاعتماد البرامج الدراسية لهذه المدارس من جهات دولية.

وأضاف مجاهد أن هناك نية لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال السنوات القادمة، موجها الدعوة إلى جميع رجال الأعمال والمستثمرين الجادين لمشاركة الوزارة في تفعيل المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى جميع تخصصات التعليم الفنى.

وأوضحت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أن مدرسة محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية تم تطويرها وإدراجها ضمن مجموعة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، منذ بدء العام الدراسي 2018/2019، ويجرى حاليًا مراقبة ضمان جودة التعليم في المدرسة من قبل هيئة City and Guilds البريطانية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة شركات طلعت مصطفى.

وقالت "عز" إن النظام التعليمي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يسير وفق معايير دولية، ويولي اهتمامًا كبيرًا بالمعلم باعتباره إحدى الدعائم الأساسية لتلك المنظومة التعليمية، ويتم توفير العديد من المميزات لهم، كالتدريب التقني على أيدي خبراء معتمدين، وتوفير فرص إضافية للمشاركة بالعمل بمركز تدريب مهني، ذلك بالإضافة إلى تقديم حوافز معنوية ومادية للمعلمين المتميزين.

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